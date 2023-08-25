Укр

Какие овощи дачники собирают в августе: не упустите важный момент

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Помидоры, чеснок и фасоль созревают ближе к концу лета Новость обновлена 25 августа 2023, 17:46
Помидоры, чеснок и фасоль созревают ближе к концу лета. Фото Freepik

В текущем месяце готовится к сбору большое количество различных сельскохозяйственных культур

В августе у огородников имеется много дел на участке. Некоторые овощные культуры еще можно посадить в конце лета, однако основное внимание уделяется сбору урожая, так как многие овощи дозревают именно в августе.

Какие виды созревших овощей можно собирать в течение в этом жарком месяце? В перечне присутствует значительное количество популярных культу. Об этом пишет zemliak.

Какие овощи можно собирать в августе: список

  • Сахарная кукуруза
  • Репчатый лук
  • Цветная капуста
  • Среднеранний картофель
  • Чеснок
  • Сладкий болгарский перец
  • Фасоль
  • Помидоры
  • Свекла
  • Баклажаны

Следует добавить, что помимо овощей в августе осуществляется сбор урожая плодово-ягодных культур. Поэтому пришло время собирать урожай смородины, крыжовника, малины, а также абрикосов, вишен, слив, яблок и груш.

Напомним, что несмотря на активный сбор урожаев в конце лета, дачникам следует помнить также о других занятиях: уходе за растениями, поливе, прополке, борьбе с вредителями и сорняками. Это относится и к помидорам. Главное – следить за подкармливанием растений и бороться с вредителями, а также правильно организовывать полив помидоров.

Теги:
#Урожай #Овощи #Огород