Боится, как огня: чем отпугнуть фитофтору на помидорах и картофеле

"Пожиратель растений" способен значительно снизить урожай

Лето продолжается, и приходится столкнуться со знойной жарой днем и прохладой с высокой влажностью ночью. Когда наступает утро, зелень листьев растений покрывается обильной росой. Это волшебное зрелище, но в огородников это вызывает тревогу. Такие погодные условия идеальны для развития фитофтороза.

Фитофтороз представляет собой главного врага на дачных участках. Часто это заболевание появляется на томатах и картофеле. Чтобы обеспечить защиту растений от фитофтороза, их необходимо обязательно обработать, пишет cpykami.

Рецепт раствора для обработки помидоров, картофеля

Возьмите 10 литров воды и перелейте в ведро. Отдельно возьмите с водой литровую банку и добавьте в нее по одной столовой ложке соды и 9% уксуса. Также в эту смесь добавьте одну столовую ложку медного купороса. Затем перелейте полученную смесь в ведро с водой. Для опрыскивания томатов и картофеля выполните процедуру либо рано утром, либо вечером, после захода солнца. Если пойдет дождь, повторите процедуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое полезное удобрение для помидоров можно приготовить из четырех копеечных ингредиентов. Это средство отлично подойдет и для других растений.