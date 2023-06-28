Боїться, як вогню: чим відлякати фітофтору на помідорах та картоплі

"Пожирач рослин" здатний значно знизити врожай

Літо триває, і доводиться зіткнутися зі спекотною спекою вдень та прохолодою з високою вологістю вночі. Коли настає ранок, зелень листя рослин покривається рясною росою. Це чарівне видовище, але в городників це викликає тривогу. Такі погодні умови ідеальні для розвитку фітофторозу.

Фітофтороз є головним ворогом на дачних ділянках. Часто це захворювання з’являється на томатах та картоплі. Щоб забезпечити захист рослин від фітофторозу, їх необхідно обов’язково обробити, пише cpykami.

Рецепт розчину для обробки помідорів, картоплі

Візьміть 10 літрів води та перелийте у відро. Окремо візьміть з водою літрову банку та додайте до неї по одній столовій ложці соди та 9% оцту. Також до цієї суміші додайте одну столову ложку мідного купоросу. Потім перелийте отриману суміш у відро з водою. Для обприскування томатів і картоплі виконайте процедуру рано-вранці, або ввечері, після заходу сонця. Якщо йтиме дощ, повторіть процедуру.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.