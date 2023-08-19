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Не стоит расслабляться: какие растения можно высаживать в августе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В августе на огороде можно посадить много вкусного Новость обновлена 19 августа 2023, 13:25
В августе на огороде можно посадить много вкусного. Фото Pexels

Еще можно успеть собрать еще один урожай

Август – месяц жатвы и сбора урожая, поэтому часть грядок на огороде начинает скучать без овощей. Многие дачники в этот период уже постепенно расслабляются и уделяют время только уборке. Однако в конце лета также можно засеять пустые участки огорода по второму разу и до холодов наслаждаться еще свежим урожаем.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, можно еще посадить свежую зелень и некоторые овощи в августе. А также конец лета — это пора посева сидератов, которые помогают в восстановлении структуры почвы и обогащении ее питательными веществами.

Что можно посадить в августе на огороде

Зелень

  • Укроп — рекомендуется высаживать каждые 3 недели, чтобы постоянно иметь нежную зелень.
  • Шпинат также созревает всего за 3 недели.
  • Петрушка высажена из семян, успеет набраться сил до холодов.
  • Рукола быстро сходит. Кроме того, более деликатесный вкус имеют именно молодые листья.

Овощные культуры

  • Редис сеять повторно рекомендуется в начале месяца, чтобы не допустить ее стрельбы.
  • Дайкон за оставшиеся теплые дни полностью вызревает, и напоминает по вкусу редис.
  • Раннеспелые сорта цветной, кольраби, белокочанной, брюссельской капусты сеять снова самое время.
  • Горох посеянный в начале августа, начинает постепенно созревать в конце сентября.
  • Спаржевая фасоль имеет небольшой период вегетации, поэтому повторно может дать еще урожай.
  • Лук на зелень.

Сидераты

  • Крестоцветные — редька, горчица, рапс. Они быстро растут, образуют большую массу зелени и объемную корневую систему, отлично разрыхляющую почву. Зелень нежная, быстро перегнивающая.
  • Бобовые — горох, клевер, вика, донник, соя, козлятник, люпин, эспарцет. Накапливают в корнях азот, а после перегнивания этот важнейший элемент обогащает почву.
  • Злаковые — рожь, тимофеевка, райграс. Своей корневой системой разрыхляют почву и структурируют ее. Эти сидераты обогащают почву калием, фосфором и другими минералами. Их используют для борьбы с сорняками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще делать дачникам на огороде в августе. Кроме сбора урожая есть множество работ.

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