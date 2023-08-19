Не стоит расслабляться: какие растения можно высаживать в августе

Еще можно успеть собрать еще один урожай

Август – месяц жатвы и сбора урожая, поэтому часть грядок на огороде начинает скучать без овощей. Многие дачники в этот период уже постепенно расслабляются и уделяют время только уборке. Однако в конце лета также можно засеять пустые участки огорода по второму разу и до холодов наслаждаться еще свежим урожаем.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, можно еще посадить свежую зелень и некоторые овощи в августе. А также конец лета — это пора посева сидератов, которые помогают в восстановлении структуры почвы и обогащении ее питательными веществами.

Что можно посадить в августе на огороде

Зелень

Укроп — рекомендуется высаживать каждые 3 недели, чтобы постоянно иметь нежную зелень.

Шпинат также созревает всего за 3 недели.

Петрушка высажена из семян, успеет набраться сил до холодов.

Рукола быстро сходит. Кроме того, более деликатесный вкус имеют именно молодые листья.

Овощные культуры

Редис сеять повторно рекомендуется в начале месяца, чтобы не допустить ее стрельбы.

Дайкон за оставшиеся теплые дни полностью вызревает, и напоминает по вкусу редис.

Раннеспелые сорта цветной, кольраби, белокочанной, брюссельской капусты сеять снова самое время.

Горох посеянный в начале августа, начинает постепенно созревать в конце сентября.

Спаржевая фасоль имеет небольшой период вегетации, поэтому повторно может дать еще урожай.

Лук на зелень.

Сидераты

Крестоцветные — редька, горчица, рапс. Они быстро растут, образуют большую массу зелени и объемную корневую систему, отлично разрыхляющую почву. Зелень нежная, быстро перегнивающая.

Бобовые — горох, клевер, вика, донник, соя, козлятник, люпин, эспарцет. Накапливают в корнях азот, а после перегнивания этот важнейший элемент обогащает почву.

Злаковые — рожь, тимофеевка, райграс. Своей корневой системой разрыхляют почву и структурируют ее. Эти сидераты обогащают почву калием, фосфором и другими минералами. Их используют для борьбы с сорняками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще делать дачникам на огороде в августе. Кроме сбора урожая есть множество работ.