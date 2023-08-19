Не стоит расслабляться: какие растения можно высаживать в августе
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Еще можно успеть собрать еще один урожай
Август – месяц жатвы и сбора урожая, поэтому часть грядок на огороде начинает скучать без овощей. Многие дачники в этот период уже постепенно расслабляются и уделяют время только уборке. Однако в конце лета также можно засеять пустые участки огорода по второму разу и до холодов наслаждаться еще свежим урожаем.
Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, можно еще посадить свежую зелень и некоторые овощи в августе. А также конец лета — это пора посева сидератов, которые помогают в восстановлении структуры почвы и обогащении ее питательными веществами.
Что можно посадить в августе на огороде
Зелень
- Укроп — рекомендуется высаживать каждые 3 недели, чтобы постоянно иметь нежную зелень.
- Шпинат также созревает всего за 3 недели.
- Петрушка высажена из семян, успеет набраться сил до холодов.
- Рукола быстро сходит. Кроме того, более деликатесный вкус имеют именно молодые листья.
Овощные культуры
- Редис сеять повторно рекомендуется в начале месяца, чтобы не допустить ее стрельбы.
- Дайкон за оставшиеся теплые дни полностью вызревает, и напоминает по вкусу редис.
- Раннеспелые сорта цветной, кольраби, белокочанной, брюссельской капусты сеять снова самое время.
- Горох посеянный в начале августа, начинает постепенно созревать в конце сентября.
- Спаржевая фасоль имеет небольшой период вегетации, поэтому повторно может дать еще урожай.
- Лук на зелень.
Сидераты
- Крестоцветные — редька, горчица, рапс. Они быстро растут, образуют большую массу зелени и объемную корневую систему, отлично разрыхляющую почву. Зелень нежная, быстро перегнивающая.
- Бобовые — горох, клевер, вика, донник, соя, козлятник, люпин, эспарцет. Накапливают в корнях азот, а после перегнивания этот важнейший элемент обогащает почву.
- Злаковые — рожь, тимофеевка, райграс. Своей корневой системой разрыхляют почву и структурируют ее. Эти сидераты обогащают почву калием, фосфором и другими минералами. Их используют для борьбы с сорняками.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще делать дачникам на огороде в августе. Кроме сбора урожая есть множество работ.