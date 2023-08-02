Что можно посадить в августе на огороде: сезонный календарь работ (инфографика)

Также рассказываем, что делать с помидорами, капустой и освободившимся грядками

В последний месяц лета продолжается горячая дачная пора — огородники ухаживают за растениями и собирают созревший урожай, еще можно посеять салат, редис и зелень. Кроме того, нужно провести несколько обязательных процедур с виноградом.

Работы по уходу за растениями

Продолжаем рыхлить почву, удалять сорняки, производить мульчирование и, конечно же, поливать растения по мере необходимости.

Посев, посадка — что можно успеть посадить

В этом месяце можно сеять листовые овощи и некоторые корнеплоды:

Для кочанного салата и салата латук начало августа — последний срок посева.

Также еще можно посеять зимний портулак и вырастить салат валерианелла. Чтобы получать урожай еще осенью, ее нужно посеять до середины месяца.

Шпинат для получения урожая в ноябре сейте в защищенном от ветра месте не позднее середины августа.

Мангольд и редьку можно сеять еще в начале августа, а редис — в течение всего месяца, с середины августа сеют белый весенний лук.

Также начало августа — последний срок посадки браунколя.

Капуста

Еще раз окучиваются растения и регулярно осуществляется мульчирование. Поздние сорта савойской, брюссельской и китайской капусты должны получить еще одну порцию удобрений.

Помидоры

У помидоров с середины августа обрезают соцветия, позже вновь отрастающие. Это ускоряет процесс созревания плодов.

Сбор урожая

Нельзя допускать, чтобы огурцы достигали слишком больших размеров, потому что это плохо сказывается на росте новых плодов. Кабачки цуккини также нужно собирать молодыми. При сборе красной свеклы соблюдайте осторожность, чтобы не повредить плоды. Чеснок извлекайте из земли сразу после того, как увянут листья.

Зеленые удобрения

На освободившиеся после сбора урожая грядки, которые не предполагается в ближайшее время вновь занимать овощными культурами, сеют растения, накапливающие в почве азот — люпин, кормовой горох и клевер. Горчицу нельзя сеять ни до, ни после капусты.

Травы

Еще раз посейте петрушку и укроп.

Посевной календарь на август

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