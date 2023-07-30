Будет слаще меда: как ухаживать за виноградом в августе

Для щедрого и вкусного урожая с виноградом нужно провести несколько процедур в августе

Некоторые сорта винограда уже в начале августа начинают давать первые плоды. В это время для растения нужно провести несколько обязательных процедур.

Полив

В первой половине августа виноград поливают, как и в июле. С середины месяца, если дождевой влаги растению хватает, полив нужно прекратить. В сухую и теплую погоду вносить жидкость нужно небольшими порциями, но это касается только молодых кустов и винограда поздних сортов. Виноград ранних сроков созревания и взрослые кусты во второй половине августа уже не поливают.

Обильный полив винограда во время созревания ягод может привести к растрескиванию кожицы и появлению на плодах серой гнили.

Подкормка

В начале августа виноград нужно обязательно подкормить удобрениями без содержания азота. Обычно используют разведенные 15 г монофосфата калия в 10 л отстоянной дождевой воды. Удобрением опрыскивают листья винограда.

Если использовать азотсодержащие удобрения, растение продолжит наращивать зеленую массу, вместо того чтобы начать подготовку к зиме.

Во время созревания ягод нужно провести еще одну внекорневую подкормку. 3 г борной кислоты разведите в небольшом объеме горячей воды, добавьте 1 г марганцовки, 20 г сульфата калия и 30 г суперфосфата. Полученную смесь разведите в 10 л воды.

Обработка от болезней

Эту процедуру нужно проводить только если виноград заболел. Перед обработкой защитными растворами удаляйте с куста пораженные ягоды, в том числе растрескавшиеся.

От серной гнили. Разведите 80 г пищевой соды в 10 л воды и обработайте растение этим раствором.

От ложной мучнистой росы. Растворите в 10 л воды 5-7 г марганцовки и опрыскайте этим составом виноград. Если первое опрыскивание не помогло, дозу марганцовки на 10 л воды нужно увеличить вдвое и повторить обработку.

Обрезка

Процедуру проводят во второй-третьей декадах месяца. Такая обрезка представляет собой удаление верхушек всех молодых побегов с 6-8 верхними листьями. В зависимости от высоты куста, нужно отрезать от 20 до 40 см.

Такую обрезку нельзя проводить на поврежденных болезнями кустах, в засушливую и жаркую погоду и на участках с близким залеганием грунтовых вод.

Дополнительно к перечисленным выше процедурам можно удалить листья, которые затеняют кисти с ягодами.

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