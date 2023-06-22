Обязательно сделайте это с клубникой после сбора урожая: полезные советы для дачников

В июле и августе клубнике нужен не только полив

Грядки клубники требуют ухода даже после того как с кустов были сорваны последние ягоды. Если не ухаживать за клубникой вплоть до поздней осени, в следующем году можно даже не мечтать об урожае.

"Телеграф" расскажет, что сделать с клубникой летом после того как она перестала плодоносить.

На кустах, которые завершили плодоношение, нужно удалить все сухие и больные листья. Также можно обработать кусты чесночным настоем. Это делают для профилактики грибковых болезней.

В июле нужно обработать грядки от болезней и вредителей, внести подкормку. Как пишет Telegram-канал "Садиба файних господинь", для подкормки клубники хорошо использовать конский навоз, перегной или коровяк.

В течение всего лета не прекращайте поливать клубнику. Достаточно делать это раз в неделю, но так, чтобы грунт хорошо напитался влагой. В жаркие дни в отсутствие дождей поливайте клубнику 2-3 раза в неделю. После полива нужно распушить грунт возле кустов. Работайте осторожно, чтобы не повредить корневую систему. В это же время избавьтесь от сорняков.

Как обрезать клубнику после плодоношения

Не откладывайте обрезку до осени. Специалисты рекомендуют провести эту процедуру сразу после того, как клубника перестанет плодоносить.

Клубничные кусты после сбора урожая активно выбрасывают длинные побеги. На них образуются розетки с воздушными корнями. Если в этот момент не заняться их обрезкой, грядки зарастут молодыми кустами, а старые ослабеют и не смогут перезимовать.

Осмотрите каждый куст для определения ненужной поросли. Срежьте старые поврежденные и сухие листья, не задевая середину розетки. Удалите отплодоносившие цветоносы и усы. Если куст материнский, оставьте 2–3 побега с розетками для рассады и присыпьте их землей в нескольких местах.

Срезанные части растения выносите на компостную кучу.

Разрыхлите междурядья и полейте водой. Обработайте клубнику теплой водой с добавлением марганцовки. По кустикам распылите мелко просеянную древесную золу. Спустя 2–3 дня повторите процедуру обработки.

От поврежденных болезнями кустов лучше всего избавляться. Удаляйте их с грядки вместе с корнями. Удаленный куст нужно вынести за пределы грядки и уничтожить, а место, на котором он рос — обработать раствором марганца.

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