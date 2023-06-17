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Все черви сбегут: как избавиться от вредителей в малине

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
pexels.com

После этих средств ничто не помешает наслаждаться вкусными ягодами

Малина очень благодарное растение. При минимальном уходе она дает сладкие и сочные плоды. Но иногда внутри ягод появляются червяки. Заклятые враги этого растения — малинный жук, гроздевая листовертка, малинная муха.

Спасти кустарник от этих вредителей можно с помощью народных средств, которые не испортят вкус ягод.

Как избавиться от червей на малине

  • Горчица. Это средство хорошо зарекомендовало себя в борьбе с насекомыми. Разведите 20 г горчицы на 10 л воды и опрыскайте кусты. Вредители исчезнут.
  • Сода. В кипяченой воде растворите соду из расчета 5 ст. ложек на 10 л воды. Опрыскивайте кусты малины этим раствором в период до цветения. Процедуру повторяйте 1 раз в 5-7 дней. Сода уничтожит всех червей.
  • Табак . Сделайте настойку табака из расчета 200 г табачных листьев на 10 л кипятка. Оставьте настаиваться на 1 день, затем процедите и используйте для опрыскивания кустов.
  • Марганцовка . Приготовьте раствор из расчета 0,5 г на 10 л воды. Разведенный раствор должен быть слегка розовым. Периодически опрыскивайте малину этим раствором.
  • Лук и чеснок. Если рядом с кустами малины высадить лук и чеснок, из запах будет отпугивать вредных насекомых и притягивать полезных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие средства отпугнут птиц от винограда.

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#Малина #Вредители #Сад и огород #Лайфхак