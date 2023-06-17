Всі черв’яки втечуть: як позбутися шкідників у малині

Після цих засобів ніщо не завадить насолоджуватися смачними ягодами

Малина дуже вдячна рослина. При мінімальному догляді вона дає солодкі та соковиті плоди. Але іноді всередині ягід з’являються черв’яки. Закляті вороги цієї рослини — малиновий жук, гронна листовійка, малинова муха.

Врятувати чагарник від цих шкідників можна за допомогою народних засобів, які не зіпсують смаку ягід.

Як позбавитися від черв’яків на малині

Гірчиця. Цей засіб добре зарекомендував себе у боротьбі з комахами. Розведіть 20 г гірчиці у 10 л води та обприскайте кущі. Шкідники зникнуть.

Цей засіб добре зарекомендував себе у боротьбі з комахами. Розведіть 20 г гірчиці у 10 л води та обприскайте кущі. Шкідники зникнуть. Сода . У кип’яченій воді розчиніть соду із розрахунку 5 ст. ложок на 10 л води. Обприскуйте кущі малини цим розчином у період до цвітіння. Процедуру повторюйте 1 раз на 5-7 днів. Сода знищить усіх хробаків.

. У кип’яченій воді розчиніть соду із розрахунку 5 ст. ложок на 10 л води. Обприскуйте кущі малини цим розчином у період до цвітіння. Процедуру повторюйте 1 раз на 5-7 днів. Сода знищить усіх хробаків. Тютюн . Зробіть настоянку тютюну з розрахунку 200 г тютюнового листя на 10 л окропу. Залиште настоюватися на 1 день, потім процідіть та використовуйте для обприскування кущів.

. Зробіть настоянку тютюну з розрахунку 200 г тютюнового листя на 10 л окропу. Залиште настоюватися на 1 день, потім процідіть та використовуйте для обприскування кущів. Марганець . Приготуйте розчин із розрахунку 0,5 г на 10 л води. Розведений розчин має бути злегка рожевим. Періодично обприскуйте малину цим розчином.

. Приготуйте розчин із розрахунку 0,5 г на 10 л води. Розведений розчин має бути злегка рожевим. Періодично обприскуйте малину цим розчином. Цибуля і часник. Якщо поруч із кущами малини висадити цибулю та часник, їхній аромат буде відлякувати шкідливих комах і притягувати корисних.

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