Всі ягідки залишаться цілими: як відлякати птахів від винограду підручними засобами

Це найпоширеніші матеріали, що часто використовуються дачниками

Птахи — це один із найлютіших ворогів кожного дачника. Крім того, що вони завжди намагаються поласувати врожаєм з вишень та черешень, так ще й на виноград можуть покласти око. А вирощувати цю ягоду досить складно.

Найпоширенішими шкідниками винограду є сороки, горобці, галки, шпаки та дрозди, пише портал prostoway. Щобільше, вони можуть завдати шкоди іншим культурам на ділянці. Сьогодні кажемо, як від них захистити виноград.

Як захистити виноград від птахів

До найбільш поширених способів захисту відносяться ізоляція винограду та відлякування за допомогою звукових та візуальних способів. Однак вибирати спосіб потрібно з огляду на місце розташування виноградника та регіон проживання.

Перше, що радять досвідчені городники — це встановити на своїй ділянці кілька напувалок, щоб птахи могли вгамувати спрагу там, а не на гілках винограду. Вода в місткостях завжди має бути чистою та прохолодною. Однак, можна скористатися й іншими методами.

Наприклад, ізоляція. Для цього можна використовувати такі матеріали:

господарські сітки;

капронові панчохи;

спеціальні мережі;

тюль для вікон.

Сітки необхідно просто надіти на грона та міцно закріпити. Головне постарайтеся не зашкодити винограду.

Також дачники для відлякування птахів використовують і різні візуальні відлякувачі. До найпоширеніших відносяться:

лякало;

дзеркальні поверхні;

тріскалки різних видів;

магнітофонна стрічка

Їх потрібно розвісити на та біля винограду, і вони зроблять свою справу.

"Телеграф" писав раніше, ніж підгодовувати аґрус, щоб відлякати від нього шкідників, а також підвищити врожайність. Головне – приготувати правильну суміш.