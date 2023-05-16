Солодке добриво подарує багатий урожай та захистить від шкідників: чим підгодувати аґрус
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Ягід на аґрусі буде набагато більше, якщо його правильно підгодувати
Для отримання хорошого врожаю аґрусу потрібен відповідний догляд. Завдяки регулярному підживленню навіть звичайнісінькі сорти принесуть чудовий урожай. Головне — приготувати правильну поживну суміш і вчасно її внести.
Перший етап підживлення аґрусу проводять навесні, коли на кущах тільки починає з’являтися листя. У перекопану довкола куща землю рівним шаром вносять гній.
Другий етап проводять під час появи перших пелюсток. У цей момент рослині потрібно багато корисних речовин. Один з найпопулярніших і найефективніших засобів для підживлення аґрусу готується на основі сироватки.
Візьміть по одному літру сироватки та води, змішайте зі сметаною та медом (по одній ложці). В отриману суміш додайте близько 10 г дріжджів і додайте в 10-літрову ємність з водою.
Суміш необхідно настояти протягом тижня у темряві. Перед поливом 0,5 літра добрива змішують із відром води та заливають під кущ.
Як пише Telegram-канал Дача. Сад та город UA, таке добриво допоможе не лише зібрати шикарний урожай ягід, а й захистить аґрус від комах та захворювань.
На зимовий період аґрус живлять мінеральними добривами. Використовують селітру чи суперфосфат. По 100 грамів добрив потрібно насипати в перекопаний ґрунт і змішати.
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