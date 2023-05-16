Рус

Солодке добриво подарує багатий урожай та захистить від шкідників: чим підгодувати аґрус

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Фото: timolina on Freepik

Ягід на аґрусі буде набагато більше, якщо його правильно підгодувати

Для отримання хорошого врожаю аґрусу потрібен відповідний догляд. Завдяки регулярному підживленню навіть звичайнісінькі сорти принесуть чудовий урожай. Головне — приготувати правильну поживну суміш і вчасно її внести.

Перший етап підживлення аґрусу проводять навесні, коли на кущах тільки починає з’являтися листя. У перекопану довкола куща землю рівним шаром вносять гній.

Другий етап проводять під час появи перших пелюсток. У цей момент рослині потрібно багато корисних речовин. Один з найпопулярніших і найефективніших засобів для підживлення аґрусу готується на основі сироватки.

Візьміть по одному літру сироватки та води, змішайте зі сметаною та медом (по одній ложці). В отриману суміш додайте близько 10 г дріжджів і додайте в 10-літрову ємність з водою.

Суміш необхідно настояти протягом тижня у темряві. Перед поливом 0,5 літра добрива змішують із відром води та заливають під кущ.

Як пише Telegram-канал Дача. Сад та город UA, таке добриво допоможе не лише зібрати шикарний урожай ягід, а й захистить аґрус від комах та захворювань.

На зимовий період аґрус живлять мінеральними добривами. Використовують селітру чи суперфосфат. По 100 грамів добрив потрібно насипати в перекопаний ґрунт і змішати.

Раніше "Телеграф" писав, які саморобні добрива допоможуть виростити великий часник.

Теги:
#Добрива #Сад і город #Агрус