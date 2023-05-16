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Сладкое удобрение подарит богатый урожай и защитит от вредителей: чем подкормить крыжовник

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Фото: timolina on Freepik

Ягод на крыжовнике будет гораздо больше, если его правильно подкормить

Для получения хорошего урожая крыжовника требуется соответственный уход. Благодаря регулярной подкормке даже самые обычные сорта принесут великолепный урожай. Главное – приготовить правильную питательную смесь и вовремя ее внести.

Первый этап подкормки крыжовника проводят весной, когда на кустах только начинают появляться листья. В перекопанную вокруг куста землю ровным слоем вносят навоз.

Второй этап проводят во время появления первых лепестков. В этот момент растению нужно много полезных веществ. Одно из самых популярных и эффективных средств для подкормки крыжовника готовится на основе сыворотки.

Возьмите по одному литру сыворотки и воды, смешайте со сметаной и медом (по одной ложке). В полученную смесь добавьте около 10 граммов дрожжей и добавьте в 10-литровую емкость с водой.

Смесь необходимо настаивать на протяжении недели в темноте. Перед поливом 0,5 литра удобрения смешивают с ведром воды и заливают под куст.

Как пишет Telegram-канал Дача. Сад та город UA, такое удобрение поможет не только собрать шикарный урожай ягод, но и защитит крыжовник от насекомых и заболеваний.

На зимний период крыжовник питают минеральными удобрениями. Используют селитру или суперфосфат. По сто грамм удобрений нужно насыпать в перекопанную почву и смешать.

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#Удобрения #Сад и огород #Крыжовник