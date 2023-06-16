Все ягодки останутся в целости: как отпугнуть птиц от винограда подручными средствами

Это самые распространенные материалы, часто используемые дачниками

Птицы — это один из злейших врагов каждого дачника. Помимо того, что они всегда пытаются полакомиться урожаем с вишен и черешен, так еще и на виноград могут положить глаз. А выращивать эту ягоду и так достаточно сложно.

Самыми распространенным вредителям винограда являются сороки, воробьи, галки, скворцы и дрозды, пишет портал prostoway. Более того, они могут нанести ущерб и другим культурам на участке. Сегодня говорим, как от них защитить виноград.

Как защитить виноград от птиц

К наиболее распространенным способам защиты относятся изоляция винограда и отпугивание с помощью звуковых и визуальных способов. Однако выбирать способ нужно учитывая местоположение виноградника и регион проживания.

Первое, что советуют опытные огородники — это установить на своем участке несколько поилок, чтобы птицы могли утолить жажду там, а не на ветках винограда. Вода в емкостях всегда должна быть чистой и прохладной. Однако можно воспользоваться и другими методами.

К примеру, изоляция. Для этого можно использовать следующие материалы:

хозяйственные сетки;

капроновые чулки;

специальные сети;

тюль для окон.

Сетки необходимо просто надеть на гроздья и крепко закрепить. Главное постарайтесь не повредить виноград.

Также дачники для отпугивания птиц используют и различные визуальные отпугиватели. К наиболее распространенным относятся:

пугало;

зеркальные поверхности;

трещалки разных видов;

магнитофонная лента.

Их нужно развесить на и возле винограда, и они сделают свое дело.

"Телеграф" писал ранее, чем подкармливать крыжовник, чтобы отпугнуть от него вредителей, а также повысить урожайность. Главное – приготовить правильную смесь.