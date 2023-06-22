Обов’язково зробіть це з полуницею після збирання врожаю: корисні поради для дачників

У липні та серпні полуниці потрібен не лише полив

Грядки полуниці вимагають догляду навіть після того, як з кущів були зірвані останні ягоди. Якщо не доглядати полуницю аж до пізньої осені, наступного року можна навіть не мріяти про врожай.

"Телеграф" розповість, що зробити з полуницею влітку після того, як вона перестала родити.

На кущах, які завершили плодоношення, потрібно видалити все сухе і хворе листя. Також можна обробити кущі часниковим настоєм. Це роблять для профілактики грибкових хвороб.

У липні потрібно обробити грядки від хвороб та шкідників, внести підживлення. Як пише Telegram-канал "Садиба файних господинь", для підживлення полуниці добре використовувати кінський гній, перегній або коров’як.

Протягом усього літа не припиняйте поливати полуницю. Достатньо робити це раз на тиждень, але так, щоб ґрунт добре наситився вологою. У спекотні дні без дощів поливайте полуницю 2-3 рази на тиждень. Після поливу потрібно розпушити ґрунт біля кущів. Працюйте обережно, щоб не пошкодити кореневу систему. У цей час позбудьтеся бур’янів.

Як обрізати полуницю після плодоношення

Не відкладайте обрізання до осені. Фахівці рекомендують провести цю процедуру одразу після того, як полуниця перестане родити.

Полуничні кущі після збирання врожаю активно викидають довгі пагони. На них утворюються розетки з повітряним корінням. Якщо в цей момент не зайнятися їхньою обрізкою, грядки заростуть молодими кущами, а старі ослабнуть і не зможуть перезимувати.

Огляньте кожен кущ заради визначення непотрібної порослі. Зріжте старе пошкоджене та сухе листя, не зачіпаючи середину розетки. Видаліть квітконоси, що відплодоносили, і вуса. Якщо кущ материнський, залиште 2-3 пагони з розетками для розсади та присипте їх землею у кількох місцях.

Зрізані частини рослини виносьте на компостну купу.

Розпушіть міжряддя і полийте водою. Обробіть полуницю теплою водою з додаванням марганцівки. По кущиках розпорошіть дрібно просіяну деревну золу. Через 2-3 дні повторіть процедуру обробки.

Від пошкоджених хворобами кущів найкраще позбавлятися. Видаляйте їх із грядки разом із корінням. Віддалений кущ потрібно винести за межі грядки та знищити, а місце, на якому він ріс – обробити розчином марганцю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заморозити полуницю, щоб вона не втратила свій смак.