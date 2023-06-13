Смак буде як із грядки: як заморозити полуницю на зиму

За цим рецептом можна заморожувати й інші ягоди.

Насолоджуватися смачною, свіжою полуницею можна і взимку. Для цього потрібно лише постаратися заготовити цю ароматну ягоду про запас.

Крім компотів, варення та джемів полуницю можна ще й заморозити за рецептом "Домашніх заготовок". Заморожена полуниця із цукром збережеться у холодильнику до наступного сезону. До речі, у такий спосіб можна заготовити й інші ягоди.

Як заморозити полуницю з цукром на зиму.

Інгредієнти:

полуниця свіжа – 1 кг;

цукор – 1 кг.

Спосіб приготування:

Відберіть свіжі не зіпсовані ягоди полуниці, добре промийте і підсушіть їх. У чашу блендера чи кухонного комбайна поміщайте по 200 г ягід, додавши по 1-2 ст. ложки цукру і подрібнюйте разом протягом 1-2 хвилини. Таким чином всю полуницю, призначену для заготівлі, ви перетворите на пюре. Розкладіть отриману полуничну масу в попередньо підготовлені пластикові стаканчики, не до верху, а залишаючи деякий простір. Затягніть зверху харчовою плівкою і відправте в морозильну камеру, розставляючи вертикально. Коли маса достатньо заморозиться, можете розкласти стаканчики горизонтально на зберігання.

Для укладання полуничної маси можна придбати одноразові пластикові стаканчики або використовувати будь-які інші ємності. Взимку таку заготівлю у вигляді полуничного пюре розморожуйте за потребою і насолоджуйтесь улюбленими млинцями, з чаєм або морозивом.