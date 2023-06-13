Вкус будет как из грядки: как заморозить клубнику на зиму

По этому рецепту можно замораживать и другие ягоды

Наслаждаться вкусной, свежей клубникой можно и зимой. Для этого нужно лишь постараться заготовить эту ароматную ягоду впрок.

Кроме компотов, варенья и джемов клубнику можно еще и заморозить по рецепту "Домашних заготовок". Замороженная клубника с сахаром сохранится в холодильнике до следующего сезона. Кстати, таким образом можно заготовить и другие ягоды.

Как заморозить клубнику с сахаром на зиму

Ингредиенты:

клубника свежая – 1 кг;

сахар – 1 кг.

Способ приготовления:

Отберите свежие не порченые ягоды клубники, хорошо промойте и слегка подсушите их. В чашу блендера или кухонного комбайна помещайте по 200 г ягод, добавив по 1-2 ст. ложки сахара, и измельчайте вместе на протяжении 1-2 минуты. Таким образом всю клубнику, предназначенную для заготовки, вы превратите в пюре. Разложите полученную клубничную массу в предварительно подготовленные пластиковые стаканчики, не до самого верха, а оставляя некоторое пространство. Затяните сверху пищевой пленкой и отправьте в морозильную камеру, расставляя вертикально. Когда масса достаточно заморозится, можете разложить стаканчики на хранение горизонтально.

Для укладки клубничной массы можно приобрести разовые пластиковые стаканчики или использовать любые другие емкости. Зимой такую заготовку в виде клубничного пюре размораживайте по надобности и наслаждайтесь с любимыми блинчиками, с чаем или мороженным.