Один лайфхак поможет сохранить свежесть клубники

Привередливую ягоду надо правильно хранить

Клубника занимает лидирующее место в списке полезных продуктов. Она благотворно влияет на сердце и кровеносные сосуды, предотвращает развитие онкозаболеваний, а по содержанию витамина С ягоду обгонит разве что смородина. Без сладкой клубники не обойдется любимая выпечка, ее добавляют детям в каши.

Конечно, обычно она съедается практически сразу. Но если клубника осталась, то продлить ее срок хранения можно с помощью одного лайфхака. Им вместе с Shuba и поделимся.

Как продлить свежесть клубники

Эта ягода очень привередлива, поэтому и существуют хитрости для ее долгого хранения. Для начала стоит отметить, что лучше не мыть всю клубнику сразу, а только то количество, сколько планируете использовать.

После необходимо положить ягоду в уксусный раствор для продления срока годности. Раствор готовится в соотношении 1:3, уксус и вода соответственно. Затем поместите клубнику в раствор и оставьте на 10 минут.

После ягоду нужно хорошо обсушить. Теперь ягоду можно поместить в чистый контейнер, застеленный бумажным полотенцем. Контейнер лучше плотно не закрывать если в нем нет отверстий. Отправьте ягоды в холодильник.

Таким образом клубника сохранит свежесть и плотность до одной недели, но все же лучше проверять ягоды на наличие гниения. Тогда съешьте их или приготовьте клубничную шарлотку.