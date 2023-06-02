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Один лайфхак допоможе зберегти свіжість полуниці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Свіжість полуниці можна зберегти на цілий тиждень
Свіжість полуниці можна зберегти на цілий тиждень. Фото Freepik

Вибагливу ягоду треба правильно зберігати

Полуниця займає лідируюче місце у списку корисних продуктів. Вона благотворно впливає на серце та кровоносні судини, запобігає розвитку онкозахворювань, а за вмістом вітаміну С ягоду обжене хіба що смородина. Без солодкої полуниці не обійдеться улюблена випічка, її додають дітям у каші.

Звичайно, зазвичай, вона з’їдається практично відразу. Але якщо полуниця залишилася, то продовжити її зберігання можна за допомогою одного лайфхака. Їм разом із Shuba і поділимося.

Як продовжити свіжість полуниці

Ця ягода дуже вибаглива, тому й існують хитрощі для її тривалого зберігання. Для початку варто відзначити, що краще не мити всю полуницю відразу, а лише кількість, скільки плануєте використовувати.

Після цього необхідно покласти ягоду в оцтовий розчин для продовження терміну придатності. Розчин готується у співвідношенні 1:3, оцет та вода відповідно. Потім помістіть полуницю в розчин та залиште на 10 хвилин.

Після ягоду потрібно добре обсушити. Тепер ягоду можна помістити в чистий контейнер, застелений паперовим рушником. Контейнер краще щільно не закривати, якщо в ньому немає отворів. Надішліть ягоди в холодильник.

Таким чином полуниця збереже свіжість і щільність до одного тижня, але все ж таки краще перевіряти ягоди на наявність гниття. Тоді з’їжте їх або приготуйте полуничну шарлотку.

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#Полуниця #Зберігання #Лайфхак