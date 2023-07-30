Буде солодший за мед: як доглядати виноград у серпні

Для щедрого та смачного врожаю з виноградом потрібно провести кілька процедур у серпні

Деякі сорти винограду вже на початку серпня починають давати перші плоди. У цей час для рослини необхідно провести кілька обов’язкових процедур.

Полив

У першій половині серпня виноград поливають, як і у липні. Із середини місяця, якщо дощової вологи рослині вистачає, полив треба припинити. У суху та теплу погоду вносити рідину потрібно невеликими порціями, але це стосується лише молодих кущів та винограду пізніх сортів. Виноград ранніх термінів дозрівання та дорослі кущі у другій половині серпня вже не поливають.

Рясний полив винограду під час дозрівання ягід може призвести до розтріскування шкірки та появи на плодах сірої гнилі.

Підживлення

На початку серпня виноград потрібно обов’язково підгодувати добривами без вмісту азоту. Зазвичай використовують розведені 15 г монофосфату калію у 10 л відстояної дощової води. Добривом обприскують листя винограду.

Якщо використовувати азотовмісні добрива, рослина продовжить нарощувати зелену масу, замість того щоб почати підготовку до зими.

Під час дозрівання ягід потрібно провести ще одне позакореневе підживлення. 3 г борної кислоти розведіть у невеликому обсязі гарячої води, додайте 1 г марганцівки, 20 г сульфату калію та 30 г суперфосфату. Отриману суміш розведіть у 10 л води.

Обробка від хвороб

Цю процедуру потрібно проводити лише якщо виноград захворів. Перед обробкою захисними розчинами видаляйте з куща уражені ягоди, у тому числі розтріскані.

Від сірчаної гнилі. Розведіть 80 г харчової соди в 10 л води та обробіть рослину цим розчином.

Від хибної борошнистої роси. Розчиніть у 10 л води 5-7 г марганцівки та обприскуйте цією рідиною виноград. Якщо перше обприскування не допомогло, дозу марганцівки на 10 л води потрібно збільшити вдвічі та повторити обробку.

Обрізка

Процедуру проводять у другій-третій декадах місяця. Треба видалити верхівки усіх молодих пагонів з 6-8 верхнім листям. Залежно від висоти куща потрібно відрізати від 20 до 40 см.

Таку обрізку не можна проводити на пошкоджених хворобами кущах, у посушливу та спекотну погоду та на ділянках з близьким заляганням ґрунтових вод.

Додатково до перерахованих вище процедур можна видалити листя, яке затіняє кисті з ягодами.

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