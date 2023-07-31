Что нужно сделать с томатами, чтобы они быстрее поспели: ловкий трюк дачников

Опытные дачники пользуются проверенной уловкой, чтобы стимулировать покраснение томатов

Плоды на грядках с помидорами могут созревать неравномерно. Однако можно сделать так, чтобы зеленый томат быстрее поспел и приобрел соответствующий красный оттенок.

Ускорить созревание помидоров поможет одна необычная хитрость. О трюке опытных огородников рассказывает блог s.sad.ua в Instagram.

Так, из-за влажности и похолодания растение подвергается фитофторе. Многие дачники вынуждены отправлять часть томатов созревать в ящики, однако есть альтернативное решение, которое поможет собрать спелые плоды.

Томаты созреют быстрее, если "спрятать" их в пакет. Для этого обычный фасовочный пакет надевают прямо на плодовую кисть. Уже через три дня цвет помидоров изменится на бурый.

Отметим, что еще быстрее процесс созревания происходит, когда вместе с зелеными плодами под пакетом оказывается один спелый овощ. Кроме того, огородники могут просто подложить в пакет красный помидор, а затем оставить помидоры в таком виде на 3-4 дня.

Трюк для созревания томатов

Ранее "Телеграф" рассказывал, как улучшить вкусовые характеристики томатов. Если поливать помидоры особым раствором, овощи вырастут крупными и здоровыми.