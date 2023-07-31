Що потрібно зробити з томатами, щоб вони швидше постигли: спритний трюк дачників

Досвідчені дачники користуються перевіреним прийомом, щоб стимулювати почервоніння томатів

Плоди на грядках із помідорами можуть дозрівати нерівномірно. Однак можна зробити так, щоб зелений томат швидше постиг і набув відповідного червоного відтінку.

Прискорити дозрівання помідорів допоможе одна незвичайна хитрість. Про трюк досвідчених городників розповідає блог s.sad.ua в Instagram.

Так, через вологість і похолодання рослина піддається фітофтору. Багато дачників змушені відправляти частину томатів дозрівати до ящиків, проте є альтернативне рішення, яке допоможе зібрати стиглі плоди.

Томати дозріють швидше, якщо "заховати" їх у пакет. Для цього звичайний фасувальний пакет надягають прямо на плодову кисть. Вже за три дні колір помідорів зміниться на бурий.

Зазначимо, що ще швидше процес дозрівання відбувається, коли разом із зеленими плодами під пакетом виявляється один стиглий овоч. Крім того, городники можуть просто підкласти в пакет червоний помідор, а потім залишити помідори у такому вигляді на 3-4 дні.

Трюк для дозрівання томатів

Раніше "Телеграф" розповідав, як покращити смакові характеристики томатів. Якщо поливати помідори спеціальним розчином, овочі виростуть великими і здоровими.