Що можна посадити в серпні на городі: сезонний календар робіт (інфографіка)

Також розповідаємо, що робити з помідорами, капустою і грядками, що звільнилися

В останній місяць літа триває гаряча дачна пора — городники доглядають рослини і збирають дозрілий урожай, ще можна посіяти салат, редис і зелень. Крім того, потрібно провести кілька обов’язкових процедур із виноградом.

Роботи з догляду за рослинами

Продовжуємо розпушувати ґрунт, видаляти бур’яни, робити мульчування і, звичайно ж, поливати рослини за потреби.

Посів, посадка — що можна встигнути посадити

Цього місяця можна сіяти листові овочі та деякі коренеплоди:

Для салату і салату латук початок серпня — останній термін посіву.

Також можна посіяти зимовий портулак і виростити салат валеріанелла. Щоб отримувати врожай ще восени, його треба посіяти до середини місяця.

Шпинат для отримання врожаю у листопаді сійте у захищеному від вітру місці не пізніше середини серпня.

Мангольд і редьку можна сіяти ще на початку серпня, а редиску — протягом усього місяця, з середини серпня сіють білу весняну цибулю.

Також початок серпня – останній термін посадки браунколя.

Капуста

Ще раз підгортаються рослини і регулярно здійснюється мульчування. Пізні сорти савойської, брюссельської та китайської капусти мають одержати ще одну порцію добрив.

Помідори

У помідорів із середини серпня обрізають суцвіття, пізніше знову відростають. Це прискорює процес дозрівання плодів.

Збір врожаю

Не можна допускати, щоб огірки досягали надто великих розмірів, тому що це погано позначається на зростанні нових плодів. Кабачки цукіні також потрібно збирати молодими. При збиранні червоних буряків будьте обережні, щоб не пошкодити плоди. Часник витягайте із землі відразу після того, як зів’яне листя.

Зелені добрива

На грядки, що звільнилися після збору врожаю, які не передбачається найближчим часом знову займати овочевими культурами, сіють рослини, що накопичують в грунті азот — люпин, кормовий горох і конюшину. Гірчицю не можна сіяти ані до, ані після капусти.

Трави

Ще раз посійте петрушку та кріп.

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