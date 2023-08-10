Что посадить на участке после картофеля: эти растения идеально восстановят почву
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Опытные дачники не дают земле пустовать
Дачники с опытом хорошо знают, что после сбора урожая нужно помочь почве восстановиться. Для этого даже не нужно использовать покупные средства, достаточно посеять растения сидераты.
Август — время сбора урожая картофеля. И самое время задуматься о том, что посеять на месте выкопанных клубней. В качестве сидерата для картошки подходит не так уж и много культур.
Какой сидерат высадить после картофеля
Картофель требует много калия, азота и фосфора для своего роста. Поэтому именно эти элементы нужно восстановить. С такой задачей справятся любые бобовые. На пустующие после картофеля грядки можно посеять горох, люпин, донник, люцерну.
Восполнить калий и фосфор поможет рожь. Чтобы добиться впечатляющего эффекта, опытные дачники даже делают микс из посадок бобовых и ржи.
После сидератов почва должна стать рыхлой и мягкой. Использование этих растений по ценности заменяет большое количество органических удобрений.
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