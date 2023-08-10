Что посадить на участке после картофеля: эти растения идеально восстановят почву

Опытные дачники не дают земле пустовать

Дачники с опытом хорошо знают, что после сбора урожая нужно помочь почве восстановиться. Для этого даже не нужно использовать покупные средства, достаточно посеять растения сидераты.

Август — время сбора урожая картофеля. И самое время задуматься о том, что посеять на месте выкопанных клубней. В качестве сидерата для картошки подходит не так уж и много культур.

Какой сидерат высадить после картофеля

Картофель требует много калия, азота и фосфора для своего роста. Поэтому именно эти элементы нужно восстановить. С такой задачей справятся любые бобовые. На пустующие после картофеля грядки можно посеять горох, люпин, донник, люцерну.

Восполнить калий и фосфор поможет рожь. Чтобы добиться впечатляющего эффекта, опытные дачники даже делают микс из посадок бобовых и ржи.

После сидератов почва должна стать рыхлой и мягкой. Использование этих растений по ценности заменяет большое количество органических удобрений.

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