Що посадити на ділянці після картоплі: ці рослини ідеально відновлять ґрунт

Досвідчені дачники не дають землі пустувати

Дачники з досвідом добре знають, що після збирання врожаю потрібно допомогти ґрунту відновитися. Для цього навіть не потрібно використовувати покупні засоби, достатньо посіяти рослини сидерати.

Серпень — час збирання врожаю картоплі. І саме час замислитися над тим, що посіяти на місці викопаних бульб. У якості сидерату для картоплі підходить не так вже й багато культур.

Який сидерат висадити після картоплі

Картопля вимагає багато калію, азоту та фосфору для свого зростання. Тому саме ці елементи слід відновити. З таким завданням упораються будь-які бобові. На порожні після картоплі грядки можна посіяти горох, люпин, буркун, люцерну.

Поповнити калій та фосфор допоможе жито. Щоб досягти дивовижного ефекту, досвідчені дачники навіть роблять мікс із посадок бобових та жита.

Після сидератів ґрунт повинен стати пухким і м’яким. Використання цих рослин за цінністю замінює велику кількість органічних добрив.

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