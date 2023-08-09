Простий спосіб позбутися мурах на ділянці: розкидайте там бананову шкірку

Прогнати шкідників з городу допоможе шкірка банана

Поява мурах на ділянці зовсім не тішить дачників. Адже позбутися цих комах буває складно. Проти докучливих комах часто використовується покупна хімія, або народні засоби, як, наприклад, обмотка дерев синтепоном. Позбутися мурах можна й простішим народним способом.

Цей метод передбачає використання борної кислоти та шкірки бананів. Сама по собі борна кислота є сильним засобом від мурах. Але для того, щоб комахи її з'їли потрібна приманка. Для цього і використовується бананова шкірка.

Наріжте шкірку на невеликі частини, насипте на неї трохи борної кислоти й почекайте деякий час. Фруктові відходи повинні просочитися речовиною, після чого потрібно розкидати їх за місцями проживання мурах на ділянці.

Мурахи не лише самі почнуть вживати отруєну шкірку, а й обов’язково принесуть її своїм родичам. Завдяки цьому позбутися комах вийде досить швидко та ефективно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як із бананової шкірки приготувати корисну настоянку для рослин. А також ділився способами позбутися слимаків на ділянці.