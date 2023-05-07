Запасайтесь синтепоном: простий спосіб прогнати мурах з ділянки

Мурахи втечуть із фруктових дерев на вашій ділянці

Велику шкоду на земельній ділянці можуть завдавати нібито невинні мурахи, які насправді є переносниками попелиці. Дачники знають, там, де видно одну мураху, поблизу, мабуть, є ще тисячі.

Є багато способів знищення мурах та їх колоній. Хоча в деяких випадках можуть знадобитися професійні дезінсектори, часто усунути проблему виходить без додавання хімічних речовин або токсинів до навколишнього середовища.

Один із методів боротьби з мурахами на ділянці передбачає використання синтепону. Він допоможе прогнати комах із плодових дерев.

Не потрібно бігати магазинами у пошуках синтепону. Для цього підійде утеплювач зі старої куртки.

Відріжте синтепон і обв’яжіть їм ствол плодового деревця, на якому мешкають мурахи. Зверху нанесіть пару крапель анісової олії, яку можна придбати в аптеці. Шкідникам буде важко подолати перешкоду. А ті мурахи, які вже були на дереві, або заплутаються у синтепоні, або просто впадуть на землю.

Раніше "Телеграф" розповідав, який аптечний засіб відлякає попелицю.