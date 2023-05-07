Запасайтесь синтепоном: простий спосіб прогнати мурах з ділянки
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Мурахи втечуть із фруктових дерев на вашій ділянці
Велику шкоду на земельній ділянці можуть завдавати нібито невинні мурахи, які насправді є переносниками попелиці. Дачники знають, там, де видно одну мураху, поблизу, мабуть, є ще тисячі.
Є багато способів знищення мурах та їх колоній. Хоча в деяких випадках можуть знадобитися професійні дезінсектори, часто усунути проблему виходить без додавання хімічних речовин або токсинів до навколишнього середовища.
Один із методів боротьби з мурахами на ділянці передбачає використання синтепону. Він допоможе прогнати комах із плодових дерев.
Не потрібно бігати магазинами у пошуках синтепону. Для цього підійде утеплювач зі старої куртки.
Відріжте синтепон і обв’яжіть їм ствол плодового деревця, на якому мешкають мурахи. Зверху нанесіть пару крапель анісової олії, яку можна придбати в аптеці. Шкідникам буде важко подолати перешкоду. А ті мурахи, які вже були на дереві, або заплутаються у синтепоні, або просто впадуть на землю.
Раніше "Телеграф" розповідав, який аптечний засіб відлякає попелицю.