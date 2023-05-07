Запасайтесь синтепоном: простой способ прогнать муравьев с участка

Муравьи сбегут с фруктовых деревьев на вашем участке

Большой вред на земельном участке могут приносить якобы безобидные муравьи, которые на самом деле являются переносчиками тли. Дачники знают, там, где виден один муравей, поблизости, вероятно, есть еще тысячи.

Есть много способов уничтожить муравьев и их колонии. Хотя в некоторых случаях могут потребоваться профессиональные дезинсекторы, часто устранить проблему получается без добавления химических веществ или токсинов в окружающую среду.

Один из методов борьбы с муравьями на участке предполагает использование синтепона. Он поможет прогнать насекомых с плодовых деревьев.

Не нужно бегать по магазинам в поисках синтепона. Для этих целей подойдет утеплитель со старой куртки.

Отрежьте синтепон и обвяжите им ствол плодового деревца, на котором обитают муравьи. Сверху нанесите пару капель анисового масла, которое можно приобрести в аптеке. Вредителям будет трудно преодолеть препятствие. А те муравьи, которые уже были на дереве, или запутаются в синтепоне, или просто попадают на землю.

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