Муравьи исчезнут с вашего огорода: простейший способ избавиться от насекомых

Экологичный метод избавиться от надоедливых насекомых

Муравьи на участке являются большой проблемой. Они уничтожают всходы, разносят семена сорных растений и привлекают тлю. Поэтому с этими насекомыми нужно начинать бороться как только они были замечены. Не обязательно для этого использовать химию.

Существует много средств от муравьев и важно найти то, которое будет помогать вам. Одно из простейших средств, которое прогонит муравьев с участка, есть на каждой кухне.

Опытные огородники знают, что если весной или в самом начале лета рассыпать пшено вокруг муравейника, насекомые исчезнут.

Принцип действия пшенки на муравьев до конца не изучен. Есть версия, что при попадании в желудок муравья, крупа набухает и насекомое гибнет. Либо же при попадании влаги пшено разбухает и заполняет собой все пространство муравейника. Какой бы ни была причина, главное, что из-за пшена вредители покидают огород.

Чтобы достигнуть цели побыстрее, разбросайте пшено не только вокруг муравейника, а и на муравьиных тропах. Посыпьте его возле клубники, смородины, огурцов и винограда.

Также советуют добавить к пшену сахар или сахарную пудру, чтобы привлечь как можно больше муравьев.

Учтите, что в дождливый день токсичное для муравьев угощение просто смоет осадками. Поэтому применяйте его исключительно в сухую погоду.

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