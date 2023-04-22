Укр

Муравьи исчезнут с вашего огорода: простейший способ избавиться от насекомых

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти мелкие насекомые причиняют много вреда
Эти мелкие насекомые причиняют много вреда. Фото pexels.com

Экологичный метод избавиться от надоедливых насекомых

Муравьи на участке являются большой проблемой. Они уничтожают всходы, разносят семена сорных растений и привлекают тлю. Поэтому с этими насекомыми нужно начинать бороться как только они были замечены. Не обязательно для этого использовать химию.

Существует много средств от муравьев и важно найти то, которое будет помогать вам. Одно из простейших средств, которое прогонит муравьев с участка, есть на каждой кухне.

Опытные огородники знают, что если весной или в самом начале лета рассыпать пшено вокруг муравейника, насекомые исчезнут.

Принцип действия пшенки на муравьев до конца не изучен. Есть версия, что при попадании в желудок муравья, крупа набухает и насекомое гибнет. Либо же при попадании влаги пшено разбухает и заполняет собой все пространство муравейника. Какой бы ни была причина, главное, что из-за пшена вредители покидают огород.

Чтобы достигнуть цели побыстрее, разбросайте пшено не только вокруг муравейника, а и на муравьиных тропах. Посыпьте его возле клубники, смородины, огурцов и винограда.

Также советуют добавить к пшену сахар или сахарную пудру, чтобы привлечь как можно больше муравьев.

Учтите, что в дождливый день токсичное для муравьев угощение просто смоет осадками. Поэтому применяйте его исключительно в сухую погоду.

Ранее "Телеграф" раскрыл несколько способов, как без химии отпугнуть крыс от своего дома.

Теги:
#Насекомые #Муравьи #Пшено #Вредители