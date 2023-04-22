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Мурахи зникнуть з вашого городу: найпростіший спосіб позбутися комах

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Ці дрібні комахи завдають багато шкоди
Ці дрібні комахи завдають багато шкоди. Фото pexels.com

Екологічний метод позбутися надокучливих мурах

Мурахи на ділянці є великою проблемою. Вони знищують сходи, розносять насіння бур’янів і являються причиною появи попелиці. Тому з цими комахами треба починати боротися, як тільки вони були помічені. Не обов’язково для цього використовувати хімію.

Існує багато засобів від мурах і важливо знайти той, що допоможе вам. Один із найпростіших засобів, що прожене мурах з ділянки, є на кожній кухні.

Досвідчені городники знають, що якщо навесні чи на початку літа розсипати пшоно навколо мурашника, комахи зникнуть.

Принцип дії пшонки на мурах до кінця не вивчений. Є версія, що при попаданні в шлунок мурашки крупа набухає і комаха гине. Або ж при попаданні вологи пшоно набухає і заповнює собою весь простір мурашника. Якою б не була причина, головне, що через пшоно шкідники залишають город.

Щоб досягти мети швидше, розкидайте пшоно не тільки навколо мурашника, а й на мурашиних стежках. Посипте його біля полуниці, смородини, огірків та винограду.

Також радять додати до пшона цукор або цукрову пудру, щоб заманити якнайбільше мурах.

Врахуйте, що у дощовий день токсичне для мурах частування просто змиє опадами. Тому застосовуйте його тільки в суху погоду.

Раніше "Телеграф" розкрив кілька способів, як без хімії відлякати щурів від свого будинку.

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#Комахи #Мурахи #Пшоно #Шкідники