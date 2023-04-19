Кущі кропу вразять своєю пишністю: чим удобрювати зелень

Ці рецепти допоможуть виростити пишний та смачний кріп

Кріп — один із найуніверсальніших, а від того й найпопулярніших видів зелені. Якщо вам здається, що для вирощування цієї культури не потрібні особливі умови та досить просто вчасно кинути насіння в землю, це зовсім не так. Для кропу потрібно підібрати хороших "сусідів" по грядці та ґрунт. А якщо ви хочете отримати добрий урожай кропу, варто заморочитися і з правильними добривами.

Для того, щоб кріп добре нарощував зелену масу, його потрібно обприскувати розчином з нашатирним спиртом, радить Telegram-канал Дача. Сад та город UA. Щоб приготувати таке добриво, потрібно розвести чайну ложку аміаку в 5 літрах води. Цим розчином слід обприскати кріп.

Не завадить укропу добрива з попелом у складі. У дерев’яній золі є калій та фосфор, які потрібні для гарних кущів. У відрі води розчиніть 1 ст. л. нашатирного спирту та 5 склянок золи. Отриманий розчин потрібно процідити й поливати ним зелень раз на 7-10 днів.

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