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Урожаю не дочекаєтеся: п’ять місць, де категорично не можна сіяти кріп

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як правильно садити кріп, щоб отримати добрий урожай
Як правильно садити кріп, щоб отримати добрий урожай. Фото pexels.com

"Ознаки" поганої грядки для зелені — у матеріалі

Кріп – це дуже смачна та корисна зелень, тому не дивно, що у кожного дачника вона росте на його ділянці. Однак, щоб отримати хороший урожай соковитої та ароматної зелені, важливо дотримуватися деяких "правил".

В основному вони стосуються місця посадки кропу, пише портал prostoway. Якщо вибрати правильне місце, то ви отримаєте відмінний урожай і при цьому без особливого догляду за зеленню. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, де не варто сіяти кріп.

Де не можна висаджувати кріп

  • Біля поганих "сусідів"

Не найкращі компаньйони для кропу – парасолькові культури. Морква, петрушка, селера та інші культури цього сімейства можуть заразити кріп багатьма хворобами та шкідниками. Краще в сусіди вибрати капусту, картопля чи цибулю.

  • В тіні

У таких умовах кріп буде дрібний і не набере соковитості та аромату.

  • На піщаному ґрунті

Посадивши зелень у піщаний ґрунт, ви отримаєте кволий, рідкий та несмачний кріп. Тому краще пошукати іншу ділянку з пухким та повітряним ґрунтом.

  • У кислий ґрунт

Обов’язково перевірте ґрунт на рівень pH, найкраще кріп росте при показнику не менше 6,3. Перед посадкою можна внести доломітове борошно.

  • У тісноті

Не варто садити кріп у міжряддях, розбавляючи їм ряди часнику, цибулі, полуниці та інших культур. Все тому, що зелень не любить тісноту.

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#Урожай #Кріп #Город