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Коли і як краще садити шпинат, руколу і базилік, щоб у них було більше користі

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ця зелень стала популярною рослиною серед любителів кулінарії та здорового харчування
Ця зелень стала популярною рослиною серед любителів кулінарії та здорового харчування. Фото pixabay.com

Швидше насолодіться свіжими зеленими овочами та зеленню

Якщо ви цінуєте зелень за її смак і користь, наприклад, шпинат дуже корисний людям із зайвою вагою, новина про те, коли і як правильно висаджувати зелень у ґрунт, безсумнівно, порадує кожного городника.

Розповідаємо про вищезгаданий шпинат, руколу та базилік. Порадами з вирощування корисних рослин поділилися на сайті radiotrek.

Коли і як садити шпинат

Шпинат можна висаджувати як навесні, так і восени, в будь-які заморозки і навіть у непрогрітому ґрунті. Сіяти його слід рядами, з проміжками приблизно 5-10 см. Глибина посадки – 2-3 см. Збирати шпинат можна приблизно через 4 тижні після посадки.

Коли і як садити базилік

Розсаду базиліка, зазвичай, висаджують у квітні, і через 2-3 тижні пряність можна висівати у відкритий ґрунт, наприклад, у травні. Відстань між рослинами має бути 30 см. Урожай можна збирати з липня до вересня.

Коли і як саджати руколу

Сіяти насіння руколи потрібно у відкритий ґрунт у квітні. Схема посадки сіянців – 10х30 см. Важливо пам’ятати, що рукола дуже любить воду, тому необхідно регулярний полив, щоб грунт завжди був вологим. У посушливу погоду поливати потрібно щодня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що посадити поряд із перцем. Названо шість корисних рослин.

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#Шпинат #Базилік #Зелень #Рукола #Город