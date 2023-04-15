Коли і як краще садити шпинат, руколу і базилік, щоб у них було більше користі

Швидше насолодіться свіжими зеленими овочами та зеленню

Якщо ви цінуєте зелень за її смак і користь, наприклад, шпинат дуже корисний людям із зайвою вагою, новина про те, коли і як правильно висаджувати зелень у ґрунт, безсумнівно, порадує кожного городника.

Розповідаємо про вищезгаданий шпинат, руколу та базилік. Порадами з вирощування корисних рослин поділилися на сайті radiotrek.

Коли і як садити шпинат

Шпинат можна висаджувати як навесні, так і восени, в будь-які заморозки і навіть у непрогрітому ґрунті. Сіяти його слід рядами, з проміжками приблизно 5-10 см. Глибина посадки – 2-3 см. Збирати шпинат можна приблизно через 4 тижні після посадки.

Коли і як садити базилік

Розсаду базиліка, зазвичай, висаджують у квітні, і через 2-3 тижні пряність можна висівати у відкритий ґрунт, наприклад, у травні. Відстань між рослинами має бути 30 см. Урожай можна збирати з липня до вересня.

Коли і як саджати руколу

Сіяти насіння руколи потрібно у відкритий ґрунт у квітні. Схема посадки сіянців – 10х30 см. Важливо пам’ятати, що рукола дуже любить воду, тому необхідно регулярний полив, щоб грунт завжди був вологим. У посушливу погоду поливати потрібно щодня.

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