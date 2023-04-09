Що посадити поруч із перцем, щоб отримати великий урожай: шість корисних "сусідів"
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Ці рослини будуть найкращими сусідами для перцю
Щоб отримати рясний урожай овочевої культури, важливо підібрати їй гарного "сусіда". При правильній спільній посадці з іншими рослинами перець, наприклад, дає більший урожай, ніж зазвичай.
Є шість рослин, які можна посадити з перцями. Про це пише domopravitelnitsa.com.
Що посадити поруч із перцем
- Помідори. Рослини висаджують у шаховому порядку, щоб знизити ризик зараження шкідниками, прискорити ріст.
- Баклажани. Спільна посадка захищає перець від шкідників та захворювань. Рекомендується дотримуватися відстані між рослинами в 45 см і дистанцію між рядами в 60 см.
- Цибуля та часник. Вбивають бактерії та грибки, захищають коріння від швидкого випаровування вологи.
- Огірки. При спільному вирощуванні огірки та перці показують найкращі результати. Також вони мають однакові методи профілактики захворювань.
- Пряна зелень. Вбиває бактерії та грибки, відлякує попелицю та білокрилку.
Раніше "Телеграф" розповідав, що один із найулюбленіших овочів українців — це огірок, і у багатьох на городі цей овоч точно присутній. Ми писали, чому біля огірків не можна садити помідори.