Що посадити поруч із перцем, щоб отримати великий урожай: шість корисних "сусідів"

Ці рослини будуть найкращими сусідами для перцю

Щоб отримати рясний урожай овочевої культури, важливо підібрати їй гарного "сусіда". При правильній спільній посадці з іншими рослинами перець, наприклад, дає більший урожай, ніж зазвичай.

Є шість рослин, які можна посадити з перцями. Про це пише domopravitelnitsa.com.

Що посадити поруч із перцем

Помідори. Рослини висаджують у шаховому порядку, щоб знизити ризик зараження шкідниками, прискорити ріст.

Рослини висаджують у шаховому порядку, щоб знизити ризик зараження шкідниками, прискорити ріст. Баклажани. Спільна посадка захищає перець від шкідників та захворювань. Рекомендується дотримуватися відстані між рослинами в 45 см і дистанцію між рядами в 60 см.

Спільна посадка захищає перець від шкідників та захворювань. Рекомендується дотримуватися відстані між рослинами в 45 см і дистанцію між рядами в 60 см. Цибуля та часник. Вбивають бактерії та грибки, захищають коріння від швидкого випаровування вологи.

Вбивають бактерії та грибки, захищають коріння від швидкого випаровування вологи. Огірки. При спільному вирощуванні огірки та перці показують найкращі результати. Також вони мають однакові методи профілактики захворювань.

При спільному вирощуванні огірки та перці показують найкращі результати. Також вони мають однакові методи профілактики захворювань. Пряна зелень. Вбиває бактерії та грибки, відлякує попелицю та білокрилку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один із найулюбленіших овочів українців — це огірок, і у багатьох на городі цей овоч точно присутній. Ми писали, чому біля огірків не можна садити помідори.