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Что посадить рядом с перцем, чтобы получить большой урожай: шесть полезных "соседей"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Перец отлично чувствует себя в соседстве с огурцами и зеленью
Перец отлично чувствует себя в соседстве с огурцами и зеленью. Фото pixabay.com

Эти растения будут лучшими соседями для перца

Чтобы получить обильный урожай овощной культуры, важно подобрать ей хорошего "соседа". При правильной совместной посадке с другими растениями перец, к примеру, дает больший урожай, чем обычно.

Есть шесть растений, которые можно посадить с перцами. Об этом пишет domopravitelnitsa.com.

Что посадить рядом с перцем

  • Помидоры. Растения высаживают в шахматном порядке, чтобы снизить риск заражения вредителями, ускорить рост.
  • Баклажаны. Совместная посадка защищает перец от вредителей и заболеваний. Рекомендуется соблюдать расстояния между растениями в 45 см и дистанцию ​​между рядами в 60 см.
  • Лук и чеснок. Убивают бактерии и грибки, защищают корни от быстрого испарения влаги.
  • Огурцы. При совместном выращивании огурцы и перцы показывают лучшие результаты. Также у них одинаковые методы профилактики заболеваний.
  • Пряная зелень. Убивает бактерии и грибки, отпугивает тлю и белокрылку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из самых любимых овощей украинцев — это огурец, и у многих в огороде этот овощ точно присутствует. Мы писали, почему возле огурцов нельзя сажать помидоры.

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