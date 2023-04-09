Что посадить рядом с перцем, чтобы получить большой урожай: шесть полезных "соседей"

Эти растения будут лучшими соседями для перца

Чтобы получить обильный урожай овощной культуры, важно подобрать ей хорошего "соседа". При правильной совместной посадке с другими растениями перец, к примеру, дает больший урожай, чем обычно.

Есть шесть растений, которые можно посадить с перцами. Об этом пишет domopravitelnitsa.com.

Что посадить рядом с перцем

Помидоры. Растения высаживают в шахматном порядке, чтобы снизить риск заражения вредителями, ускорить рост.

Растения высаживают в шахматном порядке, чтобы снизить риск заражения вредителями, ускорить рост. Баклажаны. Совместная посадка защищает перец от вредителей и заболеваний. Рекомендуется соблюдать расстояния между растениями в 45 см и дистанцию ​​между рядами в 60 см.

Совместная посадка защищает перец от вредителей и заболеваний. Рекомендуется соблюдать расстояния между растениями в 45 см и дистанцию ​​между рядами в 60 см. Лук и чеснок. Убивают бактерии и грибки, защищают корни от быстрого испарения влаги.

Убивают бактерии и грибки, защищают корни от быстрого испарения влаги. Огурцы. При совместном выращивании огурцы и перцы показывают лучшие результаты. Также у них одинаковые методы профилактики заболеваний.

При совместном выращивании огурцы и перцы показывают лучшие результаты. Также у них одинаковые методы профилактики заболеваний. Пряная зелень. Убивает бактерии и грибки, отпугивает тлю и белокрылку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из самых любимых овощей украинцев — это огурец, и у многих в огороде этот овощ точно присутствует. Мы писали, почему возле огурцов нельзя сажать помидоры.