Что посадить рядом с перцем, чтобы получить большой урожай: шесть полезных "соседей"
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Эти растения будут лучшими соседями для перца
Чтобы получить обильный урожай овощной культуры, важно подобрать ей хорошего "соседа". При правильной совместной посадке с другими растениями перец, к примеру, дает больший урожай, чем обычно.
Есть шесть растений, которые можно посадить с перцами. Об этом пишет domopravitelnitsa.com.
Что посадить рядом с перцем
- Помидоры. Растения высаживают в шахматном порядке, чтобы снизить риск заражения вредителями, ускорить рост.
- Баклажаны. Совместная посадка защищает перец от вредителей и заболеваний. Рекомендуется соблюдать расстояния между растениями в 45 см и дистанцию между рядами в 60 см.
- Лук и чеснок. Убивают бактерии и грибки, защищают корни от быстрого испарения влаги.
- Огурцы. При совместном выращивании огурцы и перцы показывают лучшие результаты. Также у них одинаковые методы профилактики заболеваний.
- Пряная зелень. Убивает бактерии и грибки, отпугивает тлю и белокрылку.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из самых любимых овощей украинцев — это огурец, и у многих в огороде этот овощ точно присутствует. Мы писали, почему возле огурцов нельзя сажать помидоры.