Как увеличить урожайность огурцов с помощью молока: неожиданная, но действенная хитрость

Это и подкормка, и эффективная защита от разных болезней, ожидающих культуру на каждом шагу

Обработка растений очень важна для их активного роста, а также защиты от вредителей. Чтобы увеличить урожайность огурцов с помощью подкормок и различных удобрений, необходимо знать, какими компонентами это делать лучше всего.

Не проблема, если многие сразу думают за использование "химии". Однако есть также и другие ингредиенты, которые широко используются в быте, а некоторые при этом употребляют в пищу. Если заходит речь об обработке огурцов, в помощь приходит обычное молоко. Об этом пишет "Земляк".

Как правильно поливать огурцы молоком

Для приготовления нужно разбавить молоко водой в соотношении 1:5. Нельзя использовать этот напиток в чистом виде, особенно нужно избегать цельное молоко с повышенным процентом жирности. Тщательно размешать и поливать полученным раствором кусты огурцов нужно так, чтобы каждому растению досталось примерно 0,5 литра молочного раствора.

Поливать огурцы готовым раствором нужно 2 раза в месяц – во время их плодоношения. Это и подкормка, и эффективная защита от разных болезней.

Напомним, что огурец — один из самых любимых овощей украинцев, и у многих в огороде этот овощ точно присутствует. Мы писали, почему возле огурцов нельзя сажать помидоры.