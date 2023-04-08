Як збільшити врожайність огірків за допомогою молока: несподівана, але дієва хитрість

Це і підгодівля, і ефективний захист від різних хвороб, що чекають культуру на кожному кроці

Обробка рослин дуже важлива для їхнього активного росту, а також захисту від шкідників. Щоб збільшити врожайність огірків за допомогою підгодівель та різних добрив, необхідно знати, якими компонентами це робити найкраще.

Не проблема, якщо багато хто відразу думає за використання "хімії". Однак є також інші інгредієнти, які широко використовуються в побуті, а деякі при цьому вживають в їжу. Якщо йдеться про обробку огірків, на допомогу приходить звичайне молоко. Про це пише "Земляк".

Як правильно поливати огірки молоком

Для приготування треба розбавити молоко водою у співвідношенні 1:5. Не можна використовувати цей напій у чистому вигляді, особливо потрібно уникати незбираного молока з підвищеним відсотком жирності. Ретельно розмішати і поливати одержаним розчином кущі огірків потрібно так, щоб кожній рослині дісталося приблизно 0,5 літра молочного розчину.

Поливати огірки готовим розчином потрібно 2 рази на місяць — під час їхнього плодоношення. Це і підгодівля, і ефективний захист від різних хвороб.

Нагадаємо, що огірок — один із найулюбленіших овочів українців, і у багатьох на городі цей овоч точно присутній. Ми писали, чому біля огірків не можна садити помідори.