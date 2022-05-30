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Чим удобрити кабачки, щоб росли як на дріжджах: дуже простий, але дієвий розчин

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим підгодовувати кабачки
Чим підгодовувати кабачки

"Телеграф" розповідає про ефективний, дешевий засіб підживлення кабачків

Кабачки відносяться до невибагливих по догляду рослин, але елементарний догляд за культурою на відкритому ґрунті все ж таки знадобиться. Важливо не тільки дотримуватись поливу в помірній кількості, щоб уникнути загнивання рослини, але й знати, чим підгодовувати культуру, щоб згодом отримати великий урожай.

Ефективним добривом кабачків вважається те, що готується на основі борної кислоти, пише bb.lv.

Чим удобрювати кабачки, щоб отримати рясний урожай

Наливаємо в літрову пляшку теплу воду і розбавляємо в ній 1/2 ч. л. сухої борної кислоти. Ретельно перемішуємо кислоту та після її розчинення переливаємо засіб у 10-літрове відро з водою. Виливаємо в це відро 1 л сироватки та весь об’єм, що залишався, заливаємо водою. Додаємо в кінці 30 крапель йоду та перемішуємо. Заливаємо розчин у пульверизатор і обприскуємо кабачки.

Раніше "Телеграф" писав, що треба садити поряд з кабачками, щоб отримати рясніший урожай.

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