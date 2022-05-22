Коли поливати помідори категорично заборонено

Цей овоч не любить посушливий ґрунт

Знання про правильний полив помідорів допомагають зібрати якісний та багатий урожай. Оскільки полив є важливою частиною догляду за культурою, саме від нього залежить, чи хворітимуть рослини.

Як пише belnovosti, про правильне полив знають приблизно 20-30% дачників.

Помідори люблять сухе повітря, але не посушливий ґрунт. Тому вологість землі має становити 85-90%, а повітря – 50%. Нестачу води можна побачити по скручуванню листя та опалим квіткам, а також по очорненню плодів.

Коли і як правильно поливати помідори

Після висадки помідори слід поливати рясно, залишаючи потім без води на 2-3 дні. Потім знову треба полити. Надалі полив проводять 1-2 рази на тиждень.

Зазвичай поливають помідори під корінь рано-вранці теплою водою. Лити на кущі холодну воду зі шланга не можна – це втрата половини врожаю. Ідеальний варіант поливу томатів – краплинний.

Низькорослим сортам достатньо 2-3 л на кущ, гігантам потрібно щонайменше 10 л.

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Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику.