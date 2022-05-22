Когда поливать помидоры категорически запрещено

Этот овощ не любит засушливую почву

Знания о правильном поливе помидоров помогают собрать качественный и богатый урожай. Так как полив является важной частью ухода за культурой, именно от него зависит, будут ли болеть растения.

Как пишет belnovosti, о правильном поливе знают примерно 20-30% дачников.

Помидоры любят сухой воздух, но не засушливую почву. Поэтому влажность земли должна составлять 85-90%, а воздуха – 50%. Недостаток воды можно увидеть по скручиванию листьев и опавшим цветкам, а также по очернению плодов.

Когда и как правильно поливать помидоры

После высадки помидоры следует поливать обильно, оставляя потом без воды на 2-3 дня. Затем снова нужно полить. В дальнейшем полив проводят 1-2 раза в неделю.

Обычно поливают помидоры под корень рано утром теплой водой. Лить на кусты холодную воду из шланга нельзя — это потеря половины урожая. Идеальный вариант полива томатов – капельный.

Низкорослым сортам достаточно 2-3 л на куст, гигантам нужно как минимум 10 л.

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Ранее "Телеграф" писал, почему помидоры полезно высаживать возле чеснока.