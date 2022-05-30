Чем удобрить кабачки, чтобы росли как на дрожжах: очень простой, но действенный раствор
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 226
"Телеграф" рассказывает об эффективном, дешевом средстве подкормки кабачков
Кабачки относятся к нетребовательным по уходу растениям, но элементарный уход за культурой на открытом грунте все же пригодится. Важно не только соблюдать полив в умеренном количестве, чтобы избежать загнивания растения, но и знать, чем подкармливать культуру, чтобы в последствии получить большой урожай.
Эффективным удобрением кабачков считается то, которое готовится на основе борной кислоты, пишет bb.lv.
Чем удобрять кабачки, чтобы получить обильный урожай
Наливаем в литровую бутылку теплую воду и разбавляем в ней ½ ч. л. сухой борной кислоты. Тщательно перемешиваем кислоту и после ее растворения переливаем средство в 10-литровое ведро с водой. Выливаем в это ведро 1 л сыворотки и весь остававшийся объем заливаем водой. Добавляем в конце 30 капель йода и перемешиваем. Заливаем раствор в пульверизатор и опрыскиваем кабачки.
Ранее "Телеграф" писал, что нужно садить рядом с кабачками, чтобы получить обильный урожай.