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Чем удобрить кабачки, чтобы росли как на дрожжах: очень простой, но действенный раствор

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем подкармливать кабачки
Чем подкармливать кабачки

"Телеграф" рассказывает об эффективном, дешевом средстве подкормки кабачков

Кабачки относятся к нетребовательным по уходу растениям, но элементарный уход за культурой на открытом грунте все же пригодится. Важно не только соблюдать полив в умеренном количестве, чтобы избежать загнивания растения, но и знать, чем подкармливать культуру, чтобы в последствии получить большой урожай.

Эффективным удобрением кабачков считается то, которое готовится на основе борной кислоты, пишет bb.lv.

Чем удобрять кабачки, чтобы получить обильный урожай

Наливаем в литровую бутылку теплую воду и разбавляем в ней ½ ч. л. сухой борной кислоты. Тщательно перемешиваем кислоту и после ее растворения переливаем средство в 10-литровое ведро с водой. Выливаем в это ведро 1 л сыворотки и весь остававшийся объем заливаем водой. Добавляем в конце 30 капель йода и перемешиваем. Заливаем раствор в пульверизатор и опрыскиваем кабачки.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно садить рядом с кабачками, чтобы получить обильный урожай.

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#Кабачки #Огород