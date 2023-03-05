Як збільшити врожайність огірків: рецепт підгодівлі з одним натуральним компонентом

Про корисні властивості бурштинової кислоти знають не всі городники

Підживлення та добрива дуже важливі для активного росту овочів, а також захисту від шкідників. Щоб збільшити врожайність огірків за допомогою підгодівель, необхідно знати, якими компонентами це робити найкраще.

Бурштинова кислота — це відмінний натуральний стимулятор росту, пише "Земляк". Завдяки їй підвищиться схожість насіння, адаптація розсади до перепадів температури, захворювань та шкідників.

Вноситься бурштинова кислота позакореневим та кореневим способами рано-вранці або ввечері. Повторювати процедуру можна періодично у два тижні.

Рецепт підгодівлі з янтарною кислотою

У 1 л теплої води розводимо 2 подрібнені таблетки бурштинової кислоти (по 100 мг) і додаємо 1 чайну ложку 10% нашатирного спирту. Добре перемішуємо рідину, переливаємо в пульверизатор і обприскуємо огірки по листу.

Раніше "Телеграф" писав, коли сіяти помідори на розсаду до висадки у ґрунт. Названо кількість днів для різних сортів.