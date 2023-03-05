Як збільшити врожайність огірків: рецепт підгодівлі з одним натуральним компонентом
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Про корисні властивості бурштинової кислоти знають не всі городники
Підживлення та добрива дуже важливі для активного росту овочів, а також захисту від шкідників. Щоб збільшити врожайність огірків за допомогою підгодівель, необхідно знати, якими компонентами це робити найкраще.
Бурштинова кислота — це відмінний натуральний стимулятор росту, пише "Земляк". Завдяки їй підвищиться схожість насіння, адаптація розсади до перепадів температури, захворювань та шкідників.
Вноситься бурштинова кислота позакореневим та кореневим способами рано-вранці або ввечері. Повторювати процедуру можна періодично у два тижні.
Рецепт підгодівлі з янтарною кислотою
У 1 л теплої води розводимо 2 подрібнені таблетки бурштинової кислоти (по 100 мг) і додаємо 1 чайну ложку 10% нашатирного спирту. Добре перемішуємо рідину, переливаємо в пульверизатор і обприскуємо огірки по листу.
Раніше "Телеграф" писав, коли сіяти помідори на розсаду до висадки у ґрунт. Названо кількість днів для різних сортів.