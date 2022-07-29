Чим підгодувати огірки, щоб овочі не були гачкуватими, горбатими та пузатими
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Огірки люблять удобрений ґрунт та своєчасні підживлення
При вирощуванні цієї культури багато хто, навіть найдосвідченіші городники, стикаються не тільки з проблемами пожовтіння листя огірків, а також деформації плодів та появи гіркоти.
Огірки — великі ненажери, пише belnovosti. Тому якщо цій культурі не вистачатиме достатнього харчування, то й урожай вийде не надто хороший: гачкуватий, горбатий і пузатий. Щоб цього уникнути, необхідно уникати їх голодування, а для цього потрібно вчасно підгодовувати рослини.
Чим підгодовувати огірки
Огіркам не завадять гумати, препарати, які захистять їх від стресу, фосфор, калій, азот. Якщо плоди виростають пузатими або у формі лампочки, то їм не вистачає калію. Магнієвою селітрою удобрюємо ґрунт 1 раз на 9-10 днів. Вона наситить огірки корисними мікроелементами, зміцнить їхню кореневу систему.
Корисне підживлення для огірків — магнієва селітра
Для приготування розчину для поливу в 5 л води розчиняємо 5 г селітри і під кожен кущ вносимо по 500 мл підгодівлі. Крім цього підживлення ґрунт удобрюємо мульчею, гуматами, трав’яними настоями.
Раніше "Телеграф" писав, чим не можна підгодовувати огірки, коли з’явилися перші плоди.