Чем подкормить огурцы, чтобы овощи не были крючковатыми, горбатыми и пузатыми

Огурцы любят удобренную почву и своевременные подкормки

При выращивании этой культуры многие, даже самые опытные огородники, сталкиваются не только с проблемами пожелтения листьев огурцов, а также деформации плодов и появления горечи.

Огурцы — большие прожоры, пишет belnovosti. Поэтому если этой культуре не будет хватать достаточного питания, то и урожай выйдет не особо хорош: крючковатый, горбатый и пузатый. Чтобы этого избежать, необходимо избегать их голодания, а для этого нужно вовремя подкармливать растения.

Чем подкармливать огурцы

Огурцам не помешают гуматы, препараты, которые защитят их от стресса, фосфор, калий, азот. Если плоды вырастают пузатыми или в форме лампочки, то им не хватает калия. Магниевой селитрой удобряем почву 1 раз в 9-10 дней. Она напитает огурцы полезными микроэлементами, укрепит их корневую систему.

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Полезная подкормка для огурцов — магниевая селитра

Для приготовления раствора для полива в 5 л воды растворяем 5 г селитры, и под каждый куст вносим по 500 мл подкормки. Кроме этой подкормки почву удобряем мульчей, гуматами, травяными настоями.

Ранее "Телеграф" писал, чем нельзя подкармливать огурцы, когда появились первые плоды.