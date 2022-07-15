Простое средство от пожелтения листьев огурцов, которое есть в каждой аптечке
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Перекись водорода повышает рост культуры и защищает ее от различных заболеваний
Аптечный препарат перекись водорода помогает не только в борьбе с плесенью, но и идеально подходит в качестве подкормки для овощных культур.
Этот натуральный фунгицид и пестицид активно насыщает почву кислородом, пишет dachnye-sekrety. Перекись водорода способен защитить огурцы от болезней и даже оживить умирающее растение.
Чем полезна перекись водорода в огороде
- Повышает иммунитет у растения.
- Помогает окрепнуть корневой системе.
- Обеспечивает здоровый рост рассады.
- Окисляет почву.
Что делать, если пожелтели листья огурцов
В сравнении с другими культурами, огурцы намного больше подвержены различным болезням: пятнистости, мучнистой росе, пероноспорозу. Чтобы избежать распространения патогенов на остальные листья огурцов, пожелтевшие листья с белым налетом следует немедленно удалить.
Как разбавлять перекись водорода перед поливом огурцов — рецепт раствора
В 1 л воды добавляем 20 мл аптечной 3% перекиси водорода. Переливаем в опрыскиватель и проходимся по огурцам. Для профилактики стоит использовать раствор раз в неделю.
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