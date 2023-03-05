Как увеличить урожайность огурцов: рецепт подкормки с одним натуральным компонентом

О полезных свойствах янтарной кислоты знают не все огородники

Подкормка и удобрения очень важны для активного роста овощей, а также защиты от вредителей. Чтобы увеличить урожайность огурцов с помощью подкормок, необходимо знать, какими компонентами это делать лучше всего.

Янтарная кислота – это отличный натуральный стимулятор роста, пишет "Земляк". Благодаря ей повысится всхожесть семян, адаптация рассады к перепадам температуры, заболеваниям и вредителям.

Вносится янтарная кислота внекорневым и корневым способами рано утром или вечером. Повторять процедуру можно периодически в две недели.

Рецепт подкормки из янтарной кислотой

В 1 л теплой воды разводим 2 измельченных таблетки янтарной кислоты (по 100 мг) и добавляем 1 чайную ложку 10% нашатырного спирта. Хорошо перемешиваем жидкость, переливаем в пульверизатор и опрыскиваем огурцы по листу.

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