Когда и как лучше сажать шпинат, рукколу и базилик, чтобы в них было больше пользы

Поскорее насладитесь свежими зелеными овощами и зеленью

Если вы цените зелень за ее вкус и пользу, к примеру, шпинат очень полезен людям с лишним весом, новость о том, когда и как правильно высаживать зелень в почву, несомненно, порадует каждого огородника.

Рассказываем про вышеупомянутый шпинат, рукколу и базилик. Советами по выращиванию полезных растений поделились на сайте radiotrek.

Когда и как сажать шпинат

Шпинат можно высаживать как весной, так и осенью, в любые заморозки и даже в непрогретую почву. Сеять его следует рядами, с промежутками примерно 5-10 см. Глубина посадки – 2-3 см. Собирать шпинат можно примерно через 4 недели после посадки.

Когда и как сажать базилик

Рассаду базилика обычно высаживают в апреле, и спустя 2-3 недели пряность можно высеивать в открытую почву, к примеру, в мае. Расстояние между растениями должно быть 30 см. Урожай можно собирать с июля по сентябрь.

Когда и как сажать рукколу

Сеять семена рукколы нужно в открытую почву в апреле. Схема посадки сеянцев – 10х30 см. Важно помнить, что руккола очень любит воду, поэтому необходимо регулярный полив, чтобы почва всегда была влажной. В засушливую погоду поливать нужно ежедневно.

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