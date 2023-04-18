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Урожая не дождетесь: пять мест, где категорически нельзя сеять укроп

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как правильно сажать укроп, чтобы получить хороший урожай
Как правильно сажать укроп, чтобы получить хороший урожай. Фото pexels.com

"Признаки" плохой грядки для зелени — в материале

Укроп — это очень вкусная и полезная зелень, поэтому неудивительно, что у каждого дачника она растет на его участке. Однако, чтобы получить хороший урожай сочной и ароматной зелени важно придерживаться некоторых "правил".

В основном они касаются места посадки укропа, пишет портал prostoway. Если выбрать правильное место, то вы получите отличный урожай, и при этом без особого ухода за зеленью. Сегодня мы хотим поведать вам о том, где не стоит сеять укроп.

Где нельзя высаживать укроп

  • Возле плохих "соседей"

Не самые лучшие компаньоны для укропа — зонтичные культуры. Морковь, петрушка, сельдерей и другие культуры данного семейства могут заразить укроп многими болезнями и вредителями. Лучше в соседи выбрать капусту, картофель или лук.

  • В тени

В таких условиях укроп будет мелкий и не наберет сочности и аромата.

  • На песчаной почве

Посадив зелень в песчаную почву, вы получите хилый, жидкий и невкусный укроп. Поэтому лучше поискать другой участок с рыхлой и воздушной почвой.

  • В кислый грунт

Обязательно проверьте грунт на уровень pH, лучше всего укроп растет в почве не менее 6,3. Перед посадкой можно внести доломитовую муку.

  • В тесноте

Не стоит сажать укроп в междурядьях, разбавляя им ряды чеснока, лука, клубники и других культур. Все потому, что зелень не любит тесноту.

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#Урожай #Укроп #Огород