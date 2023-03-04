Какая пряность помогает укрепить будущую рассаду томатов: есть в любом магазине

Она также защитит рассаду от вредителей

Чтобы помидоры всегда вырастали крупными, здоровыми и вкусными, необходимо не только выбрать "правильную" почву для посадки, но и знать, какие подкормки обеспечат большой урожай и защиту от вредителей.

Есть одна пряность, которая может похвалиться полезными свойствами для молодых ростков томатов, и это — куркума, которая есть в каждом продуктовом магазине. Она используется не только в кулинарии: куркума полезна при профилактике некоторых заболеваний, и может пригодиться и в садоводстве, ведь это отличная подкормка для рассады. Об этом пишет Ukr.Media. Благодаря куркуме молодые растения становятся крепкими, здоровыми и защищенными.

Куркума в качестве подкормки для томатов: рецепт

Можно просто добавить 1 чайную ложку пряности в почву перед посадкой рассады, или приготовить раствор для внекорневой подкормки. Для этого в литре воды разводим 2 чайные ложки куркумы и добавляем 10 мл молока. Средство можно использовать 14 дней.

Ранее "Телеграф" писал, какие культуры нельзя сажать возле томатов. Оказывается не каждое растение может быть хорошим соседом.