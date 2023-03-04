Яка пряність допомагає зміцнити майбутню розсаду томатів: є в будь-якому магазині

Вона також захистить розсаду від шкідників

Щоб помідори завжди виростали великими, здоровими та смачними, необхідно не тільки вибрати "правильний" ґрунт для посадки, але й знати, які підгодівлі забезпечать великий урожай та захист від шкідників.

Є одна пряність, яка може похвалитися корисними властивостями для молодих паростків томатів, і це — куркума, яка є в кожному продуктовому магазині. Вона використовується не тільки в кулінарії: куркума корисна при профілактиці деяких захворювань, і може стати у пригоді і в садівництві, адже це відмінне підживлення для розсади. Про це пише Ukr.Media. Завдяки куркумі молоді рослини стають міцними, здоровими та захищеними.

Куркума як підживлення для томатів: рецепт

Можна просто додати 1 чайну ложку прянощі в ґрунт перед посадкою розсади, або приготувати розчин для позакореневого підживлення. Для цього в літрі води розводимо 2 чайні ложки куркуми та додаємо 10 мл молока. Засіб можна використовувати 14 днів.

Раніше "Телеграф" писав, які культури не можна садити біля томатів. Виявляється, не кожна рослина може бути хорошим сусідом.