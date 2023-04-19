Кусты укропа поразят своей пышностью: чем удобрять зелень

Эти рецепты помогут вырастить пышный и вкусный укроп

Укроп — один из самых универсальных, а от того и самых популярных видов зелени. Если вам кажется, что для выращивания этой культуры не нужны особые условия и достаточно просто вовремя бросить семена в землю, то это совсем не так. Для укропа нужно подобрать хороших "соседей" по грядке и почву. А если вы хотите получить хороший урожай укропа, стоит заморочиться и с правильными удобрениями.

Для того чтобы укроп хорошо наращивал зеленую массу, его нужно опрыскивать раствором с нашатырным спиртом, советует Telegram-канал Дача. Сад та город UA. Чтобы приготовить такую подкормку, нужно развести чайную ложку аммиака в 5 литрах воды. Этим раствором нужно опрыскать укроп.

Не помешает укропу удобрение с пеплом в составе. В деревянной золе есть калий и фосфор, которые нужны для хороших кустов. В ведре воды растворите 1 ст.л. нашатырного спирта и 5 стаканов золы. Полученный раствор нужно процедить и поливать им зелень раз в 7-10 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить идеально ровные огурцы.